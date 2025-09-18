韓国発の大人気ブランド「辛ラーメン」シリーズに、新たなアジアンフードの魅力を詰め込んだ「辛ラーメン焼きそば トムヤムクン カップ」が登場します。2025年9月22日(月)から一部コンビニで先行発売されるこの商品は、”うまからっ！”な辛ラーメンの味わいと、ライムの酸味や香辛料が香るトムヤムクンを融合。エスニック好きにもピッタリな新感覚焼きそばです。 辛ラーメン×トムヤムクン