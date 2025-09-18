「大渦大賞・Ｇ１」（１８日、鳴門）４号艇の池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝が４コースから差し抜けて１着。鳴門周年は２１年９月の６８周年以来となる３回目、通算では１５回目のＧ１優勝を飾った。２着に入海馨（岡山）、３着に河合佑樹（静岡）が入り、３連単は１万４８８０円の万舟券決着となった。準優のリベンジを見事に果たして池田がＶゴールを駆け抜けた。予選はトップ通過で準優１２Ｒは１号艇だったが、