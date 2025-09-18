中国科学院大連化学物理研究所の研究チームはこのほど、新型コアシェル構造の水素陰イオン電解質を開発し、初の水素陰イオンプロトタイプ電池の構築に成功しました。関連する研究成果は9月17日、国際科学誌「ネイチャー」に掲載されました。研究チームは三水素化セリウム（CeH3）を二水素化バリウム（BaH2）の薄い層で被覆し、新しいコアシェル構造の複合水素化物材料を開発しました。この材料は、室温で高速な水素陰イオンの伝導