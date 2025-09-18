艶やかな笑顔でキッチンに咲く花！ SNSで話題の美人店主を週プレNEWSが直撃。するとビジュアル以上にアツい料理への思いとおもてなしの心で胃袋もハートも満たしてくれました。神奈川県愛川町のロードサイドにある「もつ乃」はSNSなどでも取り上げられることの多い、もつ煮の専門店だ。その店を切り盛りするのが美人女将として評判の丹野可菜子さん。もつ煮の専門店を開いた理由から、店のこだわり、休日の過ごし方などを聞いた。