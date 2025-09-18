18日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた宮本和知氏が、試合前の嫌の予感が的中した。宮本氏は試合前に「ピッチャーを見ていても先発が初回に失点するケースが多いんですよ。先発ピッチャーの森田くんが初回をすんなりいくかも注目したいですけどね」と話していたが、巨人先発・森田駿哉は初回いきなり並木秀尊に三塁打を浴びると、一死後、内山壮真に左中間に適時二塁打を許した