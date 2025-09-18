アヤックスは９月17日、イタリアの名門インテル・ミラノ相手に戦った今季のチャンピオンズリーグ（CL）初戦を０−２で落とした。失点は共にCKからFWマルクス・テュラムにヘッドで合わされたもの。オープンプレーからのピンチはそれほど多くなかっただけに、アヤックスにとっては細部の詰めが悔やまれる一戦になった。インテル戦がCLデビューマッチになったDF板倉滉は「流れの中で失点してないだけに、セットプレー２本でやられ