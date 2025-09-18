静岡県焼津市の焼津漁港を舞台とした冷凍カツオの窃盗事件をめぐり、焼津市の水産加工会社の元幹部の男の組織犯罪処罰法違反容疑について、静岡地検は9月10日、再び不起訴にしたことを明らかにしました。 水産加工会社の元幹部の男は、2021年3月に盗んだカツオを正規の取り引きであるように装ったとして、組織犯罪処罰法違反の疑いで警察に書類送検されましたが、検察は2024年1月に不起訴にしました。 これについて、窃盗の被害