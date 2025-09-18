9月17日の夜に静岡県島田市のアパートで同僚を日本刀のような刃物で切り付けたとして、ベトナム人の36歳の男が18日に逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、島田市井口に住むベトナム国籍の建設作業員の男（36）です。 警察によりますと、男は9月17日午後9時半頃、島田市の社宅のアパートで、同じ職場で働く36歳の男を錆びた日本刀のような刃物で切り付けて殺害しようとした疑いが持たれています。 ま