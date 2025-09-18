福山市の公園で電話ボックスに落書きをしたとして逮捕されていた男子高校生が、別の公園の展示パネルにも落書きをしたとして再逮捕されました。 男子高校生（１８）は先月、福山市の緑町公園にある展示パネル１枚にインクペンのようなもので落書きした疑いがもたれています。 男子高校生は警察の調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。 男子高校生は７月にも福山市内の公園で男２人と共謀し電話ボックスに落書き