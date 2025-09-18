三菱自動車の新型の軽自動車「デリカミニ」＝18日午後、東京都港区三菱自動車は18日、軽自動車「デリカミニ」を2023年5月の発売以来初めて全面改良し、10月29日に発売すると発表した。二輪駆動と四輪駆動を用意し、希望小売価格は196万4600円から。同じく軽ワゴン車「eKスペース」も全面改良し10月29日に発売する。希望小売価格は174万9千円から。新型デリカミニは、ダイヤル操作で砂利道や雪道などの路面状況に合わせた5種類