熱海富士（右）を攻める豊昇龍。寄り切りで下す＝両国国技館大相撲秋場所5日目（18日・両国国技館）横綱、大関陣は安泰。両横綱は豊昇龍が熱海富士を寄り切って5連勝で単独トップに立ち、大の里は王鵬を突き落として連敗回避で4勝1敗とした。大関琴桜は豪ノ山を押し出して4勝目。関脇勢は大関昇進を目指す若隆景が阿炎を押し出して3勝目を挙げたが、霧島は新小結安青錦に送り出されて初黒星を喫した。安青錦は3勝2敗。小結高安