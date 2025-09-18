先週、東京都心を襲った豪雨で浸水被害が相次ぎましたが、消毒業者を装った不審な訪問が今、増えているそうです。その手口を見ていきます。天気の急変が警戒されていた18日午後2時、木村拓也キャスターが訪れたのは大雨への備えを急ぐ東京・品川区内の「戸越銀座商店街」です。戸越銀座商店街はちょうど1週間前の11日、道路が一面川のようになり、あふれた雨水が激しい勢いで建物の地下に流れ込むなど大きな被害に見舞われました。