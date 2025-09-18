１７日に東京・国立競技場で行われた世界陸上の男子やり投げ予選は、Ａ組で崎山雄太（愛媛県競技力向上対策本部）が７７メートル６１、ディーン元気（ミズノ）は７７メートル０１に終わり、ともに敗退。Ｂ組の長沼元（スズキ）も７４メートル７０で敗退した。やりが一番飛ぶ時、手応えは得られない１７日の予選で、崎山は８７メートル台に乗せた７月の日本選手権とは別人のようだった。構えの時点から指先に力が入っていたし、