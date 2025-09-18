日本民間放送連盟（民放連）は18日、フジテレビの一連の問題を受け、民放各社のガバナンス（企業統治）強化に向けた「民間放送ガバナンス指針（仮称）」の案を発表した。総務省の検討会に説明し、遅くとも2026年度には運用を始める。指針では、民放各社が「人権尊重の徹底」「法令や社会規範の順守」などの基本原則にのっとって体制を整えることを明記。独善的な企業運営に陥らないよう視聴者や取引先などとの対話の強化や、不