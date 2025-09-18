横浜地方気象台は１８日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。神奈川県内では１９日明け方にかけて雷を伴った激しい雨の恐れがあるとして、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、落雷、竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけている。雨雲が予想より発達した場合は、東京や神奈川が猛烈な雨に見舞われた１１日のような大雨になる可能性もあるとしている。気象台によると、日本の東に延びている前線が関東甲信地