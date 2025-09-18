（資料写真）港北署は１８日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、川崎市幸区に住む、自称会社員の男（５６）を逮捕した。逮捕容疑は、昨年１２月２９日午後５時４５分ごろ、横浜市港北区高田西１丁目の県道で軽乗用車を運転し、同市都筑区に住む男性会社員（４６）の乗用車に追突。男性の首などに軽傷を負わせ、そのまま逃走した、としている。署によると、男は「まったく身に覚えがない」