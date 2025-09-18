吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。「天気のポイント」です。 小野：きょう18日の雨を境に、季節が進みます。あす19日は晴れますが、20日・土曜日、21日・日曜日は再び雨でしょう。きょう18日正午の天気図です。 小野：前線の通過に伴って、石川県内は午前中、雨の降り方が強まりました。白山・白峰では、午前10時半過ぎまでの1時間に、9月として