◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）ヤクルト・山田哲人内野手がメモリアルアーチで自身の記録に花を添えた。１―０の２回先頭で左翼席に豪快な１０号ソロを放り込んだ。史上４９人目となる通算１０００得点達成と同時に、自身が持つ球団記録の１２年連続２ケタ本塁打もマークした。