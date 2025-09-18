天皇、皇后両陛下の長女・愛子さまが、９月２３日にＪＲＡ馬事公苑で行われる「第５０回愛馬の日」に出席されることが１８日、ＪＲＡから発表された。「愛子内親王殿下のＪＲＡ馬事公苑へのお成り」と題したお知らせで、「愛子内親王殿下は、来る９月２３日（祝・火曜）午後、『第５０回愛馬の日』に御臨席になるため、ＪＲＡ馬事公苑へお成りになることとなりましたので、お知らせします」としている。