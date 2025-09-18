俳優の杉野遥亮が１８日、東京・銀座で行われた「カルティエ銀座４丁目ブティック」のオープニングイベントに出席した。ブランドの象徴的な「パンテール」精神（力強さ、優雅さ、自分らしさ）があらわれる瞬間を聞かれると「ピンチになった時」と回答。番組企画で挑戦したダイビング免許を３日で取得。「けっこう頑張った。元々興味があったけど、筆記とかで受からなかったら何にもならなかった。死にもの狂いで頑張りました