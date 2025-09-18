【モデルプレス＝2025/09/18】女優の清原果耶が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。【写真】清原果耶、美肩輝くノースリ姿◆清原果耶、美肌披露清原は、身体のラインにぴったりと沿ったノースリーブドレスから美しい素肌を披露。首元には、合計31.24カラットとなる492個のダイヤモンドがあしらわれた華やかなダイヤモンドのネックレス、そして人差し指にはカルティエの象徴であ