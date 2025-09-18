【モデルプレス＝2025/09/18】Kis-My-Ft2の玉森裕太が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。【写真】玉森裕太、スタイル際立つセットアップ姿◆玉森裕太、セットアップ姿披露玉森は、金髪に合わせた明るめのベージュのセットアップで登場し、美しいスタイルを際立たせた。また、手元には220万円を超えるイエローゴールドのウォッチが輝いていた。玉森は、メゾンの象徴「パンテー