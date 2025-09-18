当社は空間のデザイン・コンサルティングを手掛ける企業で今年創業40周年を迎えました。国内外のラグジュアリーブランド、百貨店、デベロッパー、ホテル運営会社などがお客様になっています。 継続した顧客のファン化は「信頼の積み重ね」だと考えています。創業当初は、内装施工の比重が大きかったのですが、将来、デザイン業務寄りにシフトし、グローバルという言葉がない時代からグローバル化を志