2024年5月、大分県宇佐市で親族と同居していた自宅に放火した罪に問われている男の判決公判が、18日大分地裁でありました。地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 2024年5月 現住建造物等放火の罪で有罪判決を受けたのは宇佐市の無職田口俊輔被告43歳です。 判決によりますと田口被告は2024年5月、母親や妹と同居していた宇佐市内の自宅でごみ袋や布団などに火をつけて部屋の天井などを燃やしたとされ