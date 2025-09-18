「まるはり」のブランドで知られる高知市針木の新高梨。9月19日に組合が今年の出来を確認する目慣らし会を行いました。新高梨の生産者でつくる針木梨組合が、今年の新高梨の出来具合を確認する目慣らし会を行いました。高知市針木地区は県内有数の新高梨の産地で、現在22軒が組合に加盟し「まるはり」のブランド名で出荷しています。去年はカメムシが大量に発生するなど収穫量に影響がありましたが、今年はカメムシによる被害は特