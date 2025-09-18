ユーロ圏１０年債利回り格差仏８１、伊７８ｂｐと明確に逆転両国の信用力の差が歴然に ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%） ドイツ2.688 フランス3.493（+81） イタリア3.469（+78） スペイン3.24（+55） オランダ2.853（+17） ギリシャ3.337（+65） ポルトガル3.091（+40） ベルギー3.22（+53） オーストリア2.994（