定期便の就航からまもなく2か月となる利用状況が18日、大分県議会で報告されました。 定期便の搭乗率はおよそ3割だということです。 大分県議会 ◆県民クラブ 原田孝司議員「3割の利用率というのはやっぱり低いんじゃないかと思いますが、それについてどうお考えでしょうか」 ◆県交通政策企画課幸野和成課長「公共交通機関としての安全・安定をまずは最優先にしながら、次の段階に移行すると聞いております。