ヒップホップアーティストのAwichが18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。6600万円のピンクゴールドのネックレスなどハイジュエリーで艶やかに登場した。【全身カット】スタイル良すぎ！金髪姿でジャケットを羽織る玉森裕太胸元がざっくり開いたネックレスが映える装いで登場。メゾンの象徴である「パンテール（豹）」の精神が表れる瞬間を問われたAwichは「ステージの上で豹みたいな力強い鋭