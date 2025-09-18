気象台は、午後6時38分に、大雨警報（浸水害）を高松市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】香川県・高松市に発表 18日18:38時点香川県では、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高松市□大雨警報【発表】・浸水18日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量45mm