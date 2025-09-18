スマートフォンを保険証として使う「スマホ保険証」の運用があすから本格的に始まります。スマートフォン1台で医療機関を受診できるようになる一方、普及には課題も残されています。【写真を見る】「スマホ保険証」あすから本格運用スマホ1台で受診可能登録方法は？導入に慎重なクリニックも普及に課題東京・世田谷区にある、内科と小児科のクリニック。今年7月から先行して、「スマホ保険証」の受け付けをスタートしました