アメリカのトランプ大統領は17日、反ファシズムを掲げる団体「アンティファ」をテロ組織に指定すると発表しました。アメリカのトランプ大統領は17日、自身のSNSで「アンティファを主要なテロ組織に指定する」と発表しました。アンティファは反ファシズムを掲げる団体で、トランプ氏は投稿の中でアンティファについて、「病的で危険で、過激な左翼による災い」と表現しています。また、アンティファに資金を提供している組織に対し