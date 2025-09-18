チームみらいの安野党首は、AIなどの技術を活用して国会改革を目指す超党派の勉強会を立ち上げると明らかにしました。チームみらい党首安野貴博 参院議員「われわれ“デジタル民主主義”という言葉も使っておりますが、情報技術全般によって、この政治のあり方っていうのは大きく変えるチャンスがあると」チームみらいの党首、安野貴博参院議員はきょう（18日）、今年7月の参院選で当選後、初めての定例会見を開き、AIなど