◇セ・リーグヤクルトー巨人（2025年9月18日神宮）ヤクルトの山田哲人内野手(33)がNPB史上49人目の通算1000得点を記録した。2回、巨人の先発左腕・森田から左翼席へ10号ソロ。節目の1000得点を、12年連続2桁本塁打で決めた。チームで1000得点は23年青木宣親以来で、NPBでヤクルトでしかプレーしていない選手では86年若松勉、06年古田敦也、青木に続く4人目。10年ドラフト1位で入団。ヤクルト一筋15年目で節目の大台