俳優の小堀正博さんが自身のインスタグラムを更新。ギラン・バレー症候群の闘病体験を語るイベントに登壇したことを報告しました。【写真を見る】【小堀正博】「ギラン・バレー症候群から回復したことの感謝の言葉を伝える機会を頂けたこと本当に有難かった」2024年にギラン・バレー症候群を発症し、1年におよぶ闘病の末、ドラマ出演に復帰した小堀さんは、「ギラン・バレー症候群からの回復したことの感謝の言葉を伝える機会