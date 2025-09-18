◇パ・リーグオリックス―西武（2025年9月18日ベルーナD）今季2度目の先発となったオリックス・山下舜平大投手（23）が、初回から驚異の奪三振ショーだ。先頭の西川を、フルカウントから128キロカーブで空振り三振。続く平沼、外崎も空振り三振に仕留めて初回を立ち上がった。2回は先頭の4番・ネビンを128キロカーブで空振り三振。渡部聖を139キロフォークで空振り三振に仕留めると、最後は山村をフルカウントからカー