消費者庁は18日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題を受けて成立した不当寄付勧誘防止法の全面施行から2年が経過したことを受け、運用状況や改善点に関する報告書を公表した。相談窓口に寄せられた情報のうち調査対象としたのは2023年度が97件、24年度が44件で、勧告や命令などの行政措置に至った事案はなかった。消費者庁の堀井奈津子長官は同日の記者会見で「相談者が匿名または連絡がつかないため調査不能だった事案