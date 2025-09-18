横浜家系ラーメン「町田商店」の欧州1号店前に並ぶ客＝8月30日、スイス・チューリヒ（共同）【ジュネーブ共同】日本全国に展開する横浜家系ラーメン「町田商店」の欧州1号店が8月、スイスの最大都市チューリヒにオープンした。豚骨しょうゆのスープを売りに、欧州で50店舗を目指す。日本のラーメンチェーンの欧州出店はこれまで規模の大きいロンドンやパリが中心。「庶民の味」のさらなる拡大へ試金石となりそうだ。チューリヒ