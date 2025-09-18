サイバー攻撃による情報漏洩などを防ごうと大分県大分市で18日、企業向けのセミナーが開かれました。 サイバー攻撃対処法セミナー ◆MBSDプリンシパルコンサルタント伊藤潤さん「この3つを適切に押さえておけば大事には至らない。大事にはならない」 これは県内のデパートや不動産会社などでも被害が出ているサイバー攻撃について対処法や知識を身につけてもらおうとオ