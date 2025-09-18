「第２７回園田プリンセスカップ」（１８日、園田）２番人気で地元のココキュンキュンが好位から直線で一気に突き抜け、グランダム・ジャパン２歳シーズンの初戦を制して重賞初勝利を挙げた。２着は３番人気で川崎のサラサチャレンジが３角先頭で粘り込み、３着には７番人気で地元のクリスタルピットが後方から追い込んで入った。初コンビを組んだココキュンキュンを山本咲希到が重賞初勝利へエスコートした。２０２２年１２