石破首相は１８日、全国有数の栗の産地として知られる茨城県笠間市の山口伸樹市長らと首相官邸で面会し、地元産の栗を贈られた。焼き栗とモンブランを試食した首相は「おそらく日本で一番おいしい」と顔をほころばせ、収穫の苦労話などに熱心に耳を傾けた。