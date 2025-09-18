女優の清原果耶（23）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントのフォトコールに登壇した。清原は雨の滴をモチーフにした492個のダイヤモンド、計31・24カラットがあしらわれた約5650万円のネックレスを胸元にあしらって登場。背中の開いたシックなワンピースに手元のリング3点を合わせ、計1億7338万2000円相当の華やかな様相で登場した。カルティエを象徴するアイコン「パンテール」がデザインされた