“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。9月16日（火）に放送された同番組では、予測不能な“奇人”ゲストとして、JP、コウメ太夫、高橋成美の3人が登場。しかし、番組冒頭から自由気ままなゲストたちにクロちゃんとナダルは戸惑いの連続で…。【映像】奇人ゲストが謎行動連発！今回はクロちゃんとナダルが、ゲストと協