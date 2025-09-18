国際サッカー連盟(FIFA)は18日、最新のFIFAランキングを発表した。日本代表は前回から2つ順位を落とし、19位となった。日本は9月のアメリカ遠征で1敗1分。メキシコ代表に0-0で引き分け、アメリカ代表に0-2で敗れていた。7月10日の前回発表では15位から17位にダウンしていたが、今回の発表では再び2ランクダウンの19位。2連続で順位を落とす形になった。イランが21位、韓国が23位に位置しており、アジア最上位はキープしている