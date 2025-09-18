地元のスーパーについて研究し、商品開発を学んだ高校生がきょう、プロを前にアイデアの提案を行いました。目指すは、商品化です。 【写真を見る】目指すは商品化！ 高校生が "肉のプロ" を前にアイデアを提案！（山形） 生徒「強みについては独自ブランドの蔵王牛や蔵王和牛を扱っていて専門性が高い」 山形市立商業高校では、去年から地元企業の協力を得た授業、「商品開発と流通」を設けています。 今回、生徒