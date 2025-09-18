日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 22475( 21279) 3月限58(58) TOPIX先物 12月限 25542( 25149) 日経225ミニ 10月限 14901( 11901) 11月限 115( 11