日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万4250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 79(79) JPモルガン証券46(46) ソシエテジェネラル証券22(22) BNPパリバ証券 12(12) SBI