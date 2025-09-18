（記者）「５人目のメンバーを乗せた飛行機がセントレアに着陸しました」性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、千歳市立北斗中学校に勤務する柘野啓輔容疑者４１歳です。捜査関係者によりますと、柘野容疑者は北海道内の施設で、１６歳未満の女の子のみだらな姿を盗撮し、ＳＮＳのグループに共有した疑いがもたれています。９月１７日、北広島市の自宅付近で逮捕された柘野容疑者。実は、共有したグループのメ