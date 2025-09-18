２０２４年、国内では最も古い４万年以上前の石器が発掘された廿日市市の遺跡で、追加の発掘調査が続いています。■奈良文化財研究所国武貞克 研究員「ここの遺跡はですね、本当に特別な遺跡だと思います。ちょっと他に日本列島にはない非常に優れた特徴がありますね」追加の発掘調査が進められているのは、廿日市市吉和の冠遺跡です。２０２４年９月、国内では最も古い約４万２０００年前の石器が発見されました。今回は石