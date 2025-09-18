俳優の清原果耶が18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。美しい背中を大きく見せたドレス姿で、「カルティエ」のハイジュエリーをまとって登場した。【背面ショット】背中ざっくり！美スタイル全開で登場した清原果耶あす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階からなる同店には、最上階に「レジデンス」と名付けられ