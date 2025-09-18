俳優の戸田恵梨香が18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。合計約6億円相当のジュエリーをまとって登場した。【全身ショット】ジュエリーが輝く、デコルテあらわな衣装で登場した戸田恵梨香戸田は、ジュエリーが映えるシンプルでシックな黒ドレス姿で、美しいスタイルも披露。自身のご褒美時間について問われると「日常的には、家族と一緒に過ごす毎日がご褒美だなと思います」といい、また仕